مفوضية الاتحاد الأوروبي تضع قواعد لإنتاج الهيدروجين المتجدد

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قدمت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة اليوم الاثنين، لتصنيف شروط الهيدروجين للتأهل كمصدر للطاقة المتجددة وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في تلك الصناعة.

وقالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في بيان إن الهدف هو "توفير اليقين القانوني الذي تشتد الحاجة إليه للمستثمرين" و"تعزيز القيادة الصناعية (للاتحاد الأوروبي)" في هذا القطاع.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استخدام طاقة الهيدروجين لتحقيق أهداف التكتل بخفض الانبعاثات الكربونية وكذلك إنهاء الاعتماد المزمن على واردات الوقود الأحفوري الروسي.

ولضمان عدم تعرض إمدادات الطاقة المتجددة للضغط، ينبغي توليد الهيدروجين باستخدام الكهرباء المتجددة عندما تكون الإمدادات كافية ولا تخاطر بتحويل الطاقة من مستخدمين آخرين.

وتريد المفوضية توصيل المحللات الكهربائية المستخدمة في عملية التوليد بمنتجي الطاقة المتجددة الجدد والإضافيين لتكثيف توليد الطاقة المستدامة المتاحة.

وبموجب قواعد المفوضية، يجوز لمرافق الهيدروجين استخدام الكهرباء من الطاقة النووية، التي يتم الحصول عليها من منطقة ذات انبعاثات معينة منخفضة الكربون، بشرط توقيع اتفاقية طويلة الأجل مع منتج للكهرباء المتجددة في المنطقة.