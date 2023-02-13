روزاريو سنترال يفوز على أرسنال سارنداي في الدوري الأرجنتيني

فاز روزاريو سنترال على ضيفه آرسنال سارانداي 2 - 1، فجر اليوم الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، والتي شهدت كذلك نتيجة التعادل السلبي في مباراة أخرى جمعت بين بانفيلد وضيفه خيمناسيا.

وتقدم أرسنال عن طريق لاوتارو جوزمان في الدقيقة الثالثة، غير أن فرانسيس ماك أليستر أدرك التعادل لروزاريو في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 49 سجل أليخو فيليز الهدف الثاني لروزاريو.

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين، اثنين من أرسنال وهما خواكين بومبو في الدقيقة التاسعة وأدريان سبورلي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما تعرض آلان رودريجيز لاعب روزاريو سنترال للمصير ذاته في الدقيقة 74.