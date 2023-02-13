تركيا: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال إلى 31 ألفا و643 شخصا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال إلى 31 ألفا و643 شخصا، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الاثنين، إن 34 ألفًا و717 فرداً من عمال البحث والإنقاذ يواصلون أعمالهم في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بمركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل بكامل طاقتها في الولايات العشر المتضررة، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المباني ذات الأضرار الكبيرة.

وأشار نائب الرئيس التركي، إلى مشاركة 24 سفينة و70 طائرة و112 مروحية وطائرات مسيرة في أعمال الإنقاذ المستمرة، فضلًا عن 12 ألفًا و322 آلية عمل.

وكشف عن بدء تركيب مركز يضم نحو 5 آلاف حاوية سكينة بجانب عمليات بناء المخيمات في عموم المناطق المتضررة.