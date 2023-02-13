ذكرت وسائل إعلام محلية في لبنان، أن حصيلة ضحايا من اللبنانيين في زلزال تركيا ما بين 19 قتيلاً و34 مفقوداً و40 ناجيا.



ويعيش اللبنانيون منذ وقوع زلزال شرق المتوسط الذي ترك آثارا نفسية سيئة على معظمهم، حالة من القلق نتيجة الهلع الذي أصابهم لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب لبنان في نفس اللحظة الذي ضرب فيها الحدود التركية السورية.



ولم يكن مشهد دفن العائلة سهل الوقع على اللبنانيين الذين تابعوا الجنازة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل مشاهد دفن لأفراد عائلة خلف التي وصلت إلى كهرمان مرعش التركية قبل 5 أشهر هرباً من الأزمة الاقتصادية في لبنان، وفق شبكة سكاي نيوز.



وما يزال البحث متواصلاً في المناطق التي أصابها الزلزال في محاولة للعثور على أحياء من اللبنانيين بين ركام الدمار الهائل، وجمع جثث الضحايا، ومعرفة أعداد الذين قضوا تحت أنقاض المباني السكنية التي تهدمت بفعل الزلزال المدمر.