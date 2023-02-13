وزير الدفاع الهندي: المشاركة الدولية في معرض الفضاء والطيران تعكس الرؤية المشتركة للازدهار العالمي

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج إن المشاركة الدولية في معرض الهند الدولي للفضاء والطيران ومعدات الدفاع (أيرو إنديا لعام 2023) لا تعكس علاقات الهند مع دول مختلفة فحسب، بل تعكس أيضًا الرؤية المشتركة للازدهار العالمي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الدفاع الهندي بمناسبة معرض "أيرو إنديا لعام 2023" الذي يستغرق خمسة أيام ويُقام خلال الفترة ما بين 13 و17 فبراير الحالي على مساحة 35 ألف متر مربع، ويتم تنظيمه في محطة السلاح الجوي بمنطقة يلاهانكا في مدينة بنجالور بولاية كارناتكا الواقعة جنوب الهند، ويُوصف بأنه أكبر معرض من نوعه حتى الآن في آسيا، وتشارك فيه 98 دولة.

وأضاف وزير الدفاع الهندي أن "هذا المعرض سيعرض براعة الهند في مجال التصنيع، وسيسهم بدرجة كبيرة في تطوير قطاع الفضاء والطيران، وسيظهر مدى التقدم في التكنولوجيات المتخصصة"، وأن "قطاع الدفاع القوي القائم على أساس الاعتماد على النفس سيلعب دورا حيويا في مساعدة الهند على البروز كواحدة من الاقتصاديات العالمية خلال العصور القادمة".

وتابع الوزير أنه سيتم التركيز -خلال هذا المعرض- على عرض معدات وتكنولوجيات وطنية، والسعي لإقامة شراكات مع شركات أجنبية، وذلك تمشياً مع شعار "اصنعوا في الهند، واصنعوا من أجل تحقيق رؤية العالم لمستقبل آمن ومزدهر".

وأشار وزير الدفاع الهندي إلى أنه سيستضيف -على هامش هذا المعرض- اجتماعًا لوزراء الدفاع الذين سيحضرون المعرض، ومن المحتمل أن يبلغ عددهم 32 وزيرا غدًا الثلاثاء، لبحث سبل تعميق التعاون لبناء القدرات من خلال الاستثمارات والمشروعات المشتركة للإنتاج والتطوير، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بالتدريب والفضاء والذكاء الاصطناعي، والعمل معًا من أجل تحقيق الأمن البحري وزيادة التعاون مع دول صديقة.