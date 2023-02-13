الاستثمار الأوروبي: ضخ 27 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي في الشرق الأوسط 

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ 27 مليون دولار في صندوق رأس المال المخاطر الرابع لمنطقة الشرق الأوسط البالغة قيمته 150 مليون دولار، وذلك من خلال ذراعه الجديدة المخصصة لتمويل التنمية" بنك الاستثمار الأوروبي في العالم"EIB Global".

وسيعمل الصندوق الجديد لرأس المال المخاطر، الذي أطلقته شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز (MEVP)، على زيادة الاستثمار في أسهم رأس المال الموجه في شركات التجارة الإلكترونية والصحة والتعليم عالية النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان.

وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فليوتي: "إن بنك الاستثمار الأوروبي يدرك الأهمية الفريدة لرأس المال المخاطر ويعمل لإطلاق استثمارات مستهدفة عالية الأثر تعزز النمو الاقتصادي وتضمن استفادة رواد الأعمال من أفضل ممارسات النمو والابتكار"، معربة عن سعادة ذراع بنك الاستثمار الأوروبي في العالم EIB Global بأن يكون أول مستثمر رئيسي في صندوق رأس المال المخاطر الرابع لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن "الاستثمار الجديد في أسهم رأس المال المدعوم من الصندوق سيعمل على تمكين الشركات المحلية من النمو، والاستفادة من الفرص الجديدة للتجارة الرقمية وخدمات التعليم والرعاية الصحية التي سلطت عليها الضوء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بجانب توفير الآلاف من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في جميع أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان برجر: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بتطوير القطاع الخاص في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة. وسيؤول هذا التعاون الجديد بين بنك الاستثمار الأوروبي في العالم EIB Global وشركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز إلى تسريع توفير فرص العمل الذي يتطلب مهارات وزيادة دور الأعمال القائمة على التكنولوجيا في السنوات المقبلة".

ويمثل دعم بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 27 مليون دولار لصندوق رأس المال المخاطر الرابع لمنطقة الشرق الأوسط أكبر مساهمة على الإطلاق في رأس المال المخاطر يجريها البنك في الشرق الأوسط.

وسيمكِّن الاستثمار في رأس المال المخاطر المدعوم من الصندوق الجديد، الشركات المحلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان من الاستفادة من فرص الأعمال الرقمية التي كشفت عنها النقاب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن المتوقع أن يدعم الصندوق توفير أكثر من (8000) وظيفة من الوظائف التي تتطلب مهارات.

كما ستستفيد شركات الابتكار المحلية من 12 عامًا من الاستثمار التقني والقطاعي الناجح والتوجيهات العملية التي تشاركها شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز (MEVP) وستعمل المبادرة الجديدة على توسيع نطاق الاستثمار طويل الأجل بالشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو عبر جميع أنحاء المنطقة.

ونجحت شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز على مدار 12 عامًا ماضية في دعم أكثر من 60 شركة من شركات التكنولوجيا الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتضمنت هذه الشركات "أنغامي"، وهي أول منصة بث موسيقى تتمتع بوضع قانوني.