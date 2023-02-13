رئيس الوزراء الياباني يستأنف اليوم مهامه الرسمية بعد جراحة بالجيوب الأنفية

استأنف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مهامه الرسمية صباح اليوم الاثنين، بعد أن خضع لعملية جراحية بالمنظار لعلاج التهاب مزمن في الجيوب الأنفية أول أمس السبت، بحسب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن كيشيدا يراجع الوثائق من بين أمور أخرى، في مقر إقامته الرسمي.



وذكر ماتسونو، أن العملية كانت ناجحة، وقد تم إبلاغي أن رئيس الوزراء في حالة جيدة بعد الجراحة، بحسب وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.



وسيتوجه كيشيدا، إلى مكتبه بعد ظهر اليوم الإثنين؛ لأداء بقية مهامه على مدار اليوم.



وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يتوجه كيشيدا إلى مكتبه صباح اليوم الإثنين.



وقال مصدر مقرب من كيشيدا، إن رئيس الوزراء لا يزال يجد صعوبة في التحدث لفترة طويلة.



وخضع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لعملية جراحية بالمنظار لعلاج التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، يتسبب في انسداد الأنف في أحد مستشفيات طوكيو أول أمس السبت.



وأثناء الجراحة، التي أجريت تحت التخدير العام، تولى كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو مهام منصب رئيس الوزراء بالإنابة.