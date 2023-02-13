تقرير: روسيا والهند وإيران تتصدر قائمة أكثر الدول رقابة على الإنترنت في 2022

قال تقرير حديث صدر مؤخرا عن شركة "سيرف شارك" لأمن الإنترنت، إن إغلاق خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أثر على أكثر من 4 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم العام الماضي، حيث تمثل آسيا ما يقرب من نصف المستخدمين.



ويلخص التقرير السنوي لشركة "سيرف شارك"، التطورات الرئيسية في الرقابة العالمية على الإنترنت، وبشكل رئيسي السيطرة القانونية أو القمع أو التلاعب بما يمكن، وما لا يمكن مشاهدته أو رؤيته أو تنزيله أو نشره على شبكة الويب العالمية.



وقالت الشركة المتتبعة للرقابة على الإنترنت ومقرها هولندا، إن "أكثر أحداث الرقابة المعطلة للإنترنت في عام 2022"، وقعت في روسيا والهند وإيران ومنطقة جامو وكشمير.



ومن بين العديد من أحداث الرقابة البارزة على الإنترنت في عام 2022، اكتسبت هذه البلدان تغطية إعلامية دولية بسبب الاضطرابات المتكررة في الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.



وسجلت أكثر حالات انقطاع الإنترنت في العالم في ولاية جامو وكشمير الواقعة في أقصى شمال الهند.



وتعد المنطقة المتنازع عليها، المتاخمة لباكستان، منطقة منفصلة في التقرير.