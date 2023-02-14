الشباب والرياضة تستعد لتفعيل مبادرة المليون كتاب بالجيزة

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تابع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب الصفا التابع لإدارة العمرانية.

جاء ذلك في إطار توجيهات، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي تشجع إنطلاق تلك المبادرة لما لها من تأثير إيجابي في نشر ثقافة القراءة والمعرفة بشكل أوسع داخل المجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة تعمل على تنمية ثقافة القراءة بين أوساط النشء والشباب، ونشرها بشكل كبير، وتعد مبادرة "تجميع مليون كتاب"، أداة رئيسية في تحقيق هذا الهدف.

وتابع: المبادرة تحتاج إلى تكاتف الأفراد من أجل تجميع الكتب وخلق ثقافة نقل الكتاب من فرد لأخر، لتعم الاستفادة على الجميع.