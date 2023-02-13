قال مكتب الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن الزلازل المدمرة التي ضربت منطقة الحدود التركية السورية قبل أسبوع تسببت في تشريد 2ر1 مليون شخص في جنوب شرق تركيا، حيث تم العثور على ما يمكن أن يكون آخر ناجين تحت الأنقاض.

وتم إنقاذ صبي (13 عاما)، ونقله على نقالة على قيد الحياة مساء اليوم الاثنين بعد قضاء 182 ساعة تحت الأنقاض في محافظة هاتاي في تركيا، حسبما ذكرت قناة "تي ار تي" الرسمية. وأظهرت لقطات أحد المتطوعين وهو يمسك بيد الصبي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم العثور على طفلة (6 أعوام) في منطقة أديامان جنوب شرق تركيا في وقت سابق اليوم، بعد 178 ساعة من وقوع الزلزال. وقد تجاوزت هذه المدة الحد المعتاد للبقاء على قيد الحياة. وقد أصبحت فرص إنقاذ المزيد من الأشخاص ضئيلة.

وتعد عملية الإنقاذ مثيرة للدهشة، نظرا لأن أي شخص يستطيع في المتوسط البقاء على قيد الحياة بدون ماء لمدة 72 ساعة فقط. ولابد أن الناجين الذين يتم العثور عليهم حتى الآن قد وصل إليهم ماء من الأمطار أو الثلوج، على سبيل المثال.

في غضون ذلك، تم نصب نحو 176 ألف خيمة في المحافظات الأكثر تضررا في تركيا. وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ إنها نصبت أيضا آلاف الحاويات للإقامة بها.

وأَضاف المكتب الرئاسي أنه تم إجلاء نحو 400 ألف شخص من مناطق الزلزال.