القوى العاملة: بروتوكول تعاون مرتقب مع التعليم لتطوير المدراس الصناعية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التربية والتعليم، بشأن تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية والبالغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب، من إجمالي مدارس فنية تبلغ 1300 مدرسة من جميع النوعيات يدرس بها ما يقرب من 2.3 مليون طالب.

وذكرت الوزارة في بيان، أن التعاون بين الوزارتين يشمل تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقا لمنهجية الجدارات التي تركز على إتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الإنجليزية، وستتعاون الوزارتان في العمل على تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل مع الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن تجارب القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن دعم وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يأتي طبقا لاستراتيجية وزارة القوى العاملة في التعامل مع شركائها في هذا الملف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن البروتوكول المزمع إطلاقه خلال أيام تنسيقا مع وزارة التربية والتعليم، ستستفيد منه الوزارة في العطلة الصيفية كمراكز تدريب ثابتة، لتدريب وتأهيل الشباب أيضا على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأشار إلى التنسيق والتواصل المستمر مع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنجاح هذه الشراكة، وأن هناك اتفاقا وقناعة بالدور الذي سيلعبه القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، والاستفادة من خبراته الناجحة في مجال إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغت 46 مدرسة.

وأكد تمويل متطلبات هذا البروتوكول من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي يختص بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب، وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.