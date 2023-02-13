وزيرة خارجية ألمانيا: إمداد أوكرانيا بمقاتلات غير وارد بالنسبة لبرلين حاليا

أكدت وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك، أن إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غير وارد بالنسبة للحكومة الألمانية في الوقت الراهن.

جاءت هذه التصريحات للسياسية المنتمية إلى حزب الخضر مساء اليوم الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي وذلك قبل مشاورات لحلفاء غربيين حول إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وكررت بيربوك عبارة:" هذا ليس نقاشا نجريه".

تجدر الإشارة إلى أن وزراء دفاع ومسؤولين عسكريين لدول غربية سيعقدون اجتماعا جديدا في بروكسل غدا الثلاثاء في إطار الصيغة المعروفة باسم صيغة رامشتاين، ومن المتوقع أن يحضر وزير الدفاع الأوكراني هذا الاجتماع.

وجرت العادة أن تنتهي مثل هذه الاجتماعات بتعهدات جديدة بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وتحاول ألمانيا تكوين تحالف لإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية، وكانت الحكومة الألمانية تعهدت بإمداد كييف بـ 14 قطعة من هذه الدبابات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في أعقاب لقائه مع بيربوك إن حكومة بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في تحالف الدبابات.

وأكدت بيربوك مجددا أن النجاح في توريد مثل هذه الأسلحة الثقيلة بالمشاركة مع دول أخرى يمثل أهمية بالغة بالنسبة لها.

وفي إشارة إلى مشاورات غدا، قالت بيربوك:" سنكون ممتنين إذا اتخذت دول أخرى هذا القرار".

ومن الممكن أن تلعب الطائرات المقاتلة دورا في هذا أيضا إذ إن العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج كانوا أبدوا عدم ممانعة لإمداد أوكرانيا بمقاتلات، ويمكن أن يكون هذا الأمر مطروحا أمام اجتماع غد.

وفي أعقاب ذلك الاجتماع، سيعقد وزراء دفاع دول الناتو (30 دولة) اجتماعا في بروكسل.