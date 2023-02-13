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قال فلاديمير كوزيفنيكوف كبير مصممي محطة الخدمة المدارية الروسية المخطط لها، في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، إنه على الرغم من المشاكل المستمرة في محطة الفضاء الدولية، لا تزال روسيا تتمسك بخطط بناء منشآتها الخاصة.

وأضاف كوزيفنيكوف، لوكالة الأنباء الحكومية تاس، إنه سيتم الانتهاء من تخطيط تصميم المحطة المدارية بحلول نهاية عام 2023.

وفي وقت سابق، ظهرت مشاكل مع مركبة شحن فضائية أخرى تابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، المملوكة للدولة والمسؤولة عن الرحلات الفضائية وبرامج رواد وأبحاث الفضاء.

وحدث تسرب بمركبة الشحن الفضائية "بروجرس إم إس 21"، التي تم توصيلها بمحطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر، حيث يوجد انخفاض في الضغط في نظام التبريد.

وأفاد سيرجي كريكاليف رئيس برنامج الفضاء الروسي المأهول، بأن المشكلة لم تؤثر على العمليات.

وقال في مطلع الأسبوع، إن عمل طاقم مركبة الشحن الفضائية "بروجرس إم إس 21" التابعة لمحطة الفضاء الدولية قد اكتمل بالفعل.

وبحسب "روسكوزموس"، فإنه من المقرر أن تنفصل سفينة الشحن الفضائية غير المأهولة عن محطة الفضاء الدولية في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل أن تحترق فوق المحيط الهادئ.