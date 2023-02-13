المترجم يوسف نبيل: أفضل العمل على المشروعات الأدبية المتكاملة

قال الكاتب والمترجم يوسف نبيل، اتجهت في البداية إلى عالم الرواية، والأدب الروسي كان سببا رئيسيا في دخولي إلى عالم الرواية، وقررت أن التحق بكلية الألسن قسم اللغة الروسية خصيصا لكي أتمكن من دراسة الأدب الروسي".

وأضاف نبيل، خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، "حاولت خلال مسيرتي العملية والأدبية أن لا أقوم بترجمة أعمال فردية منفصلة، وإنما العمل على مشروعات متكاملة مثل "يوميات ليف تولتسوي" وتم تقديمها في 6 مجلدات".

وتابع: "كما أعمل على إنهاء مشروع آخر وهو مختارات من الأدب الروسي، والذي يعتمد على اختيار أعمال أدبية ترتكز على ترتيب زمني متسلسل يمكن القارئ من التعرف بشكل مرتب على تحولات المجتمع سياسيا واجتماعيا وتطور التقنية الأدبية الروسية"، ولفت إلى أنه هناك اتجاه بدأ يظهر بين دور النشر بالاهتمام بالمؤلفات التي لها طبيعة علمية.

يوسف نبيل: رِوائي ومُترجِم وبَاحثٌ مِصرِي مِن مَوالِيدِ الفيوم عامَ ١٩٨٧، تَخرجَ فِي كليةِ الأَلسُنِ بِجامِعةِ عين شمس عامَ ٢٠٠٨، قِسمِ اللُّغةِ الرُّوسِيَّة-الإِنجِليزِيَّة. صَدرَ لَهُ العَدِيدُ مِنَ الأَعمَالِ فِي مَجالِ الرِّوايةِ والتَّرجَمة، ونَشَر العَدِيدَ مِنَ المَقالاتِ فِي الصُّحفِ والمَجلاتِ المِصريَّة، ومِن آخِرِ إصدَاراتِهِ وتَرجَماتِه: «كلمات يونس الأخيرة» (رواية) عامَ ٢٠١٦، وَ«السند المزيف» لتولستوي ضمن «سلسلة الجوائز» التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، حَصَلَ عَلى عِدَّةِ جَوائِزَ فِي مَجالِ الأَدَب، مِنهَا جَائِزتا إحسان عبد القدوس وقُصُور الثَّقافَةِ عَن رِوايَتِهِ «موسم الذوبان».