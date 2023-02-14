متحدث الخارجية: جهود مصر الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية لا تتوقف

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن جهود مصر الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية لا تتوقف، مؤكدًا أن العمل الدبلوماسي المصري دؤوب في الحديث مع الشركاء على مستوى العالم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مصر تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، لتمهيد المسرح بشكل عام؛ من أجل تشجيع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية على التفاوض.

وأشار إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى منذ يومين بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، كما أنه يلتقي مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي في محافل عديدة وأطر مختلفة؛ للتعامل مع الوضع في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة تهدئة الاحتقان الحالي.

وذكر متحدث الخارجية، أن مصر تجري اتصالات دبلوماسية عددية مع الجانب الأمريكي في محاولة للتهدئة، مؤكدًا أن الدولة ستدعم الجانب الفلسطيني سياسيًا، لتفعيل قرار الأمم المتحدة، الخاص بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن آثار الاحتلال.

وأوضح أن مصر تضطلع بدور في قطاع غزة وجهود إعمارها، إضافة إلى تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القدس، مختتمًا: «الجهد المصري الدبلوماسي وعلى الأرض مستمر، في محاولة احتضان الفضائل الفلسطينية وتشجيعها على المصالحة، وكذلك الجهود الخاصة بدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بدورها».