رياضة دمياط تطلق فعاليات برنامج ريحانة لتدريب الفتيات

نظمت إدارة النشء بمديرية الشباب والرياضة في دمياط، سفر فتيات ريحانة إلى فندق جويل بحلمية الزيتون في القاهرة، لحضور ملتقى ريحانة المرحلة الرابعة، وعمل جلسة حوارية مع الفتيات ومشرفات وحدة ريحانة بالمحافظات.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم، أن ذلك تم بمساعدة فريق أثر، حيث تم تقسيم الفتيات إلى مجموعات، وعمل ورش فنية تفاعلية للمشاركة في البرنامج القيادي وتمكين وزيادة وعي الفتيات، من خلال تقسيم مجموعات العمل والتعارف بين الفتيات لدمج المحافظات، وتوزيع الأدوار، ووضع القواعد والرؤية للورش القادمة.

ويستهدف برنامج ريحانة، المرحلة العمرية من «13- 18» سنة، ويهدف إلى تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب في شتى المجالات.

كما يهدف إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن، في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية، وريادة الأعمال، وفن الإتيكيت، والمشاركة المجتمعية، وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتوعية بمخاطر ختان الإناث، والزواج المبكر.

ويأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.