محكمة روسية تقضي بسجن الناشط الروسي المناهض للحرب كاجارليتسكي 5 سنوات

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قضت إحدى محاكم الاستئناف في موسكو اليوم الثلاثاء، بسجن أستاذ علم الاجتماع الروسي البارز والناشط المناهض للحرب بوريس كاجارليتسكي خمس سنوات بتهمة تبرير الإرهاب.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الحكم دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم وألقي القبض على المدعى عليه البالغ من العمر 65 عاما في قاعة المحكمة.

ويعتبر كاجارليتسكي، الأستاذ السابق في جامعة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، في روسيا أحد المفكرين اليساريين القلائل المهتمين بقضايا العمل والنقابات العمالية.

وقام كاجارليتسكي في نهاية عام 2022، بتحميل مقطع فيديو عن المحاولة الأوكرانية لتفجير الجسر الروسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم ،التي ضمتها، على بوابة رابكور (مراسل حزب العمال) التي يديرها.

وفسرت السلطات الأمنية الروسية هذا الفيديو على أنه تبرير للإرهاب على الإنترنت وقامت بالقبض عليه.

في المحاكمة الأولى في سيكتيفكار بشمالي روسيا في ديسمبر 2023، لم يصدر حكم بسجن كاجارليتسكي الأمر الذى لم يكن متوقعا ، بل صدرت ضده غرامة قدرها 600 ألف روبل (6586 دولارا).

ودفع الأستاذ الغرامة وأطلق سراحه، لكن مكتب المدعي العام استأنف ضد الحكم ما أدى إلى فرض عقوبة أشد بكثير عليه في إجراءات الاستئناف.

ويستخدم القضاء الروسي أحكاما صارمة في محاولة لمنع الانتقادات للحرب ضد أوكرانيا، والمستمرة منذ عامين تقريبا.