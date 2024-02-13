رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع وفد ألماني مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عضو البرلمان الألماني توبياس باخرلي رفقة السفير الألماني لدى ليبيا وخائيل أونماخت والوفد المرافق لهما، حيث جرى تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء في بنغازي تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة من خلال الوصول إلى الانتخابات

وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام رئاسة مجلس النواب فقد أكد صالح على أن الحل في ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع وجوب تشكيل حكومة موحدة في كل أنحاء البلاد، وذلك لتكون مهمة الحكومة الجديدة الأساسية هي إجراء الانتخابات بعد إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الأمة.