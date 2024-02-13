تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي التاسع والمقام في بغداد خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير 2024؛ بهدف تعزيز التعاون مع الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الطاقة في السوق العراقي.

ويعد السوق العراقي من أكبر الأسواق التصديرية الواعدة والمستهدفة، إذ بلغت صادرات السعودية غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية (من 2018- حتى الربع الثالث من عام 2023) ما قيمته 17ر18 مليار ريال (85ر4 مليار دولار)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة لإيجاد مزيد من الفرص في سبيل تمكين ودعم المصدّرين السعوديين لتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية، وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.