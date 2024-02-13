حكومة أيسلندا تعتزم شراء كل عقارات مدينة جريندافيك بسبب الثورات البركانية

قررت الحكومة الأيسلندية شراء كل المباني السكنية في مدينة جريندافيك الساحلية، التي لم تعد ماهولة بسبب ثلاث ثورات بركانية في المنطقة خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مدينة جراندافيك التي تعمل في الصيد تشهد نشاطا بركانيا منذ نهاية العام الماضي. وفي حين لم تدمر الحمم البركانية سوى عدد محدود للغاية من منازل المدينة، فإن سكانها البالغ عددهم 3700 نسمة الذين تم إجلاؤهم لن يستطيعوا العودة إلى مساكنهم بسبب خطر المزيد من الثورات البركانية.

ولتعويض هؤلاء السكان عن خسارة منازلهم، اقترحت الحكومة دفع 95% من القيمة التأمينية لكل مسكن في المدينة بقيمة إجمالية يمكن أن تصل إلى 61 مليار كورون أيسلندي (440 مليون دولار).

وبحسب القانون المقترح، ستنشيء الحكومة وتمول مؤسسة تتولى مراقبة عملية شراء المساكن وجمع التعويضات المستحقة لأصحابها لدى شركات التأمين. كما سيتم تحويل قروض التمويل العقاري المستحقة على سكان المدينة والبالغة قيمتها 23 مليار كورون تقريبا إلى قرض مصرفي مجمع لصالح الهيئة الجديدة.