روسيا: مستعدون لدعم أية إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا مستعدة لدعم أية إجراءات بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف بيسكوف - في تصريح للصحفيين، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "هذه الإجراءات يجب أن تكون بناءة وينبغي أن تهدف الخطوات إلى حل شامل للمشكلة في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي المعروفة التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن وشركاءها تعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل.