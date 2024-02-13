ضبط تاجر استولى على 8 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها في الفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على تاجر استولى على 8 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها في الفيوم.

تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من 4 أشخاص بتحصل تاجر هواتف محمولة - مقيم بدائرة المركز- منهم على مبلغ مالى بلغ أكثر من 8 ملايين نظير استثماره لهم فى تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباح، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.