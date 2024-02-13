ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء هولندا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي يزور المملكة حاليا، سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء هولندا استعرضا خلال اللقاء "علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ووصل روته والوفد المرافق له إلى الرياض، في وقت سابق اليوم الثلاثاء،في زيارة رسمية للمملكة.

ووقعت السعودية وهولندا، في مايو 2023، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين.