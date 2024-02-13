استشهاد 18 فردا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، باستشهاد 18 فردا من عائلة "درويش" جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزلهم في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشال الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة "درويش".

في غضون ذلك، كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمناطق غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى وفاة طفلة كانت تتلقى العلاج على أجهزة الإنعاش إثر إصابتها بغارات إسرائيلية بوقت سابق.

وفي رفح، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا يعود لعائلة "عابد" بشارع عوني ضهير بمحافظة رفح، من دون الإفادة عن مزيد من التفاصيل حتى اللحظة.

إلى ذلك، تسمع انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية ستنجم عن عملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في رفح المكتظة بالسكان والنازحين على حد سواء.