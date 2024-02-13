أكد رئيس التنقيب والإنتاج بشركة أرامكو السعودية ناصر النعيمي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تركز على النفط والغاز كونه يتماشى مع زيادة الطلب على المنتجين، لافتا إلى ان أرامكو السعودية قادرة على زيادة القدرة الإنتاجية من الغاز في غضون السنوات العشر القادمة.

وأشار النعيمي خلال الجلسة الأولى بعنوان "إدارة أوجه عدم اليقين من أجل مستقبل مزدهر "ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تكنولوجيا البترول الذي تنظمه أرامكو السعودية في الدمام، شرق المملكة، إلى أن "الطاقة الإنتاجية ستصل الى مليون برميل من الغاز المسال، مما يخلق حالة من التوازن مع الغاز التقليدي".

كما أكد أن "أرامكو تعمل على معالجة مشكلة استبدال السائل بالغاز"، موضحًا "أن أرامكو لديها طاقة إنتاجية بمقدار 3 ملايين برميل للتعامل مع الحالات الطارئة في أي جزء من أجزاء العالم لتلبية طلب العملاء"، لافتا إلى "أن أرامكو لديها مسؤولية لتزويد العالم بالطاقة"، وفق ما نشر موقع "مال" السعودي اليوم الثلاثاء.

وشدد "على أهمية دعم استدامة إمدادات الطاقة "، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على الاستثمار في المجال الرقمي"، كاشفا "عن التخطيط لإنشاء منصات في المجال الرقمي مستقبلا بما فيما مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق، فضلًا عن المجالات الكيماوية".

ولفت إلى وجود أشكال جديدة من الطاقة مثل الهيدروجين و الوقود الاصطناعي، وأن مثل هذه الأشكال من الطاقة مطروحة على الطاولة.

وقال رئيس التنقيب بأرامكو "إن تخفيض التكلفة في الهيدروجين الأزرق سنصل إليه في عام 2030، بيد أن المشكلة تكمن في عدم احراز التطور في المجال"، مشددا "على أهمية مواصل العمل على المدى الطويل".

وأكد أن أرامكو السعودية تعمل على استخلاص الكربون، حيث تعمل الشركة على إنشاء أكبر محطة في الجبيل في هذا المجال، فمن المقرر الانتهاء منها في عام 2027.