قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن هناك أحاديث كثيرة خاطئة عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وهناك البعض يريد ترديد أقاويل خاطئة عنه، مشيرًا أن اللاعب لا يهتم بمثل هذه الأقاويل.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يريد إقامة معسكر مبكرًا من أجل تجهيز اللاعبين المحليين مع انضمام المحترفين في وقت لاحق، والجماهير ستطالبه بالكثير خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "المباريات الودية التي سيخوضها منتخب مصر مع حسام حسن ستكون جيدة بالنسبة له وهو فرصة رائعة للجهاز الفني لاكتشاف عناصر مميزة، ولابد أن يضم لاعبين جدد في المرحلة القادمة، وهذا شيء أساسي بالنسبة له".

وأكمل: "أتوقع ضم بعض اللاعبين من صفوف المنتخب الأوليمبي، وممكن يضم رمضان صبحي وهو لاعب دولي لكنه ابتعد عن المنتخب مؤخرا لأنه لم يكن في أفضل مستوياته".

وتابع: "اتحاد الكرة أضاع عام ونصف في ظل عدم وجود تخطيط من جانبهم أو من المدرب البرتغالي فيتوريا، ولم يتم محاسبته مطلقا أو الجلوس معه لمعرفة تطورات عمله".

وزاد: "من أهم عيوب اتحاد الكرة عدم اللجوء للعمل المؤسسي، بل يتم الاعتماد على فرد واحد في إدارة المسابقات، وكان المفترض وجود 5 أفراد على الأقل، لا يوجد نظام واضح في الجبلاية، مع احترامي لجميع الأشخاص داخل الاتحاد".

وواصل: "لا يجب توجيه نصائح لـ حسام حسن، فهو لديه أفكار معينة يجب عليه أن ينفذها، والبعض الآن ممن يوم بتوجيه كلام له قد ينتقده لاحقا، يجب أن يتم تركه يعلم في صمت".

وأشار إلى أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لابد من النزول بالأعمار السنية، مع تدعيم بعض المراكز بوجوه جديدة، موضحًا أن أي مخططات لتطوير أو ضم لاعبين ستكون بعد عام على أقل تقدير.