مديرية شباب الجيزة تشارك في برنامج «ريحانة» القيادي لتمكين الفتيات

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في الملتقى السنوي لبرنامج ريحانة "البرنامج القيادي لتمكين الفتيات"، بأحد الفنادق بالقاهرة، خلال الفترة من 11 لـ16 فبراير 2024.

وأوضحت المديرية، أن عدد المشاركين في البرنامج 5 فتيات في المرحلة العمرية من 13 لـ17 سنة، واللاتي اجتزن المقابلات الشخصية بعد تسجيلهن بالبرنامج الذي تم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف لزيادة وعي وتمكين الفتيات من خلال المحاور التي يتضمنها البرنامج وتتمثل في: (التوعية الصحية - التوعية القانونية - التوعية الأخلاقية- ريادة الأعمال - القيادة النسوية- الاستقلالية- الإتيكيت - الأمن السيبراني).

وأضافت أن اليوم الأول للبرنامج تضمن: استقبال وتسكين الفتيات - جلسة افتتاحية وتعريفية للبرنامج - تقسيم الفتيات المشاركات من جميع المحافظات إلى مجموعات والتعارف - أنشطة ترويجية لفريق أثر.

وتابعت أن اليوم الثاني للبرنامج تضمن: أنشطة رياضية "زومبا" للفتيات المشاركات - محاضرات عن "الهوية الأسرية - المرأة في الحضارة المصرية القديمة - آداب الإتيكيت"، إلى جانب "ورش تطبيقية - أنشطة ترويجية لفريق أثر".