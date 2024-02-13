وكالة الطاقة الدولية تبحث أمن الطاقة والتغير المناخي

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يبدأ وزراء الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء اجتماعا وزاريا يناقش أمن إمدادات الطاقة وأهداف مكافحة التغير المناخي في العالم.

ويشارك في الاجتماعات التي تستمر يومين إلى جانب وزراء الدول الـ 31 الأعضاء ودول أخرى، مسؤولون في الصناعة وقطاع المال والمجتمع المدني.

وتتصدر المخاطر التي تهدد أمن الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتطبيق قرارات قمة المناخ العالمي كوب 28 التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر الماضي جدول أعمال الاجتماعات.

يذكر أن وكالة الطاقة الدولية تمثل مصالح الدول المستهلكة للطاقة وتقدم توصياتها للدول الصناعية بشأن قضايا الطاقة. وستحتفل بمرور 50 عاما على إنشائها في باريس.

وتأسست الوكالة في أعقاب أزمة النفط عامي 1973 و1974 بهدف تنسيق إجراءات تأمين إمدادات النفط حتى في أوقات الأزمات.

وبعد مرور 50 عاما على تأسيسها سيناقش اجتماعها الوزاري في العاصمة الفرنسية باريس اليوم مدى التغير الذي حدث في نظام الطاقة العالمي وكيفية مواجهة التحديات الخاصة بالطاقة والتغير المناخي.