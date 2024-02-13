قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن هناك أزمة متكررة بسبب تضارب مواعيد البطولات الإفريقية منذ عدة سنوات، مشيرًا أنه يتعرض لهجوم حاد من جانب الجماهير بسبب التأجيل سواء كان لصالح الأهلي أو الزمالك.

وأضاف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "سنقوم باتباع اللائحة بشأن تأجيلات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، الذين يشاركون في البطولات القارية".

وتابع: "مواعيد الكاف بشأن مباريات الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، سوف يتم تأجيل لقاء الناديين في بطولة الدوري المصري".

وحول وجود تضارب في التصريحات بينه وبين أحمد دياب، علق قائلا: "الوحيد في المنظومة الرياضية الذي لم يحدث مشكلة بيني وبينه، وهناك تنسيق كامل معه".

وزاد: "وضعت جدول الدوري حتى الجولة الـ30، وآخر 4 جولات سوف يتم تحديدها وكل المباريات تكون في مواعيد محددة، وأتمنى أن ينتهي الدوري يوم 30 يوليو إلا في حال حدوث أي شيء استثنائي".

وأردف: "من الوارد أن يتم انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 16 مارس المقبل، مع ترحيل بعض المباريات التي كان مقررًا إقامتها لتقام يوم 15، والأهلي والزمالك سوف يلعبان بعد نهائي الكأس مواجهتين في الدوري".

واستطرد: "اتحاد الكرة سوف يحقق استفادة مالية من وراء إقامة نهائي كأس مصر بالسعودية، وفيتوريا لم ولن يحصل على راتب شهر فبراير، والشرط الجزائي سيحصل على 3 شهور، والمدرب البرتغالي عقد جلسة مع وليد العطار المدير التنفيذي وتم إنهاء كافة الأمور ووقع مخالصة مالية بشكل رسمي مع الإدارة القانونية".

وأتم: "كرة القدم أصبحت صناعة والجميع يبحث عن الماديات فقط، خصوصا في ظل كثرة الالتزامات الخاصة باتحاد الكرة من الإنفاق على المنتخبات الوطنية، كما أن الأندية أيضا لديها التزامات مالية ويقومون بإنفاق مبالغ رهيبة على اللاعبين والمدربين".