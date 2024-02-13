المملكة المتحدة تزيد الغرامات على من يؤجر العقارات للمهاجرين غير الشرعيين ومن يوظفهم

زادت الغرامات المفروضة على أي شخص يقوم بتشغيل أو تأجير عقارات للمهاجرين غير الشرعيين، بصورة كبيرة في المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وتضاعفت اعتبارا من اليوم الثلاثاء، العقوبة المدنية المفروضة عند توظيف أي شخص بدون أن يكون لديه الحق في العمل بالمملكة المتحدة، ثلاث مرات، لترتفع من 15 ألف جنيه إسترليني إلى 45 ألفا (من 19 ألف دولار إلى 57 ألفا) لكل عامل عند خرق القواعد لاول مرة، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 60 ألف جنيه إسترليني عند تكرار الخروقات، وذلك بارتفاع عن 20 ألف جنيه إسترليني كان يتم دفعها من قبل.

كما يواجه الملاك دفع غرامات متزايدة تبلغ 5000 جنيه إسترليني للمستأجر، و10 آلاف جنيه إسترليني لكل شاغل للعقار، عند خرق القواعد لاول مرة (وذلك بارتفاع من 80 جنيها إسترلينيا و1000 جنيه إسترليني، على التوالي).