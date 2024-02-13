شوبير يوجه نصيحة للشناوي قبل العودة للمشاركة مع الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، نصيحة لـ محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، قبل عودته للمشاركة في المباريات مجددا مع المارد الأحمر.

أجرى محمد الشناوي عملية جراحية مؤخرا بسبب إصابته بخلع في الكتف تعرض له خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر بكأس أمم أفريقيا، ليغيب الشناوي عن مباريات الأهلي لحوالي 6 أشهر.

قال أحمد شوبير في تصريحات «إذاعية»:" معلوماتي إن محمد الشناوي لعب مباريات كثيرة الفترة الماضية وهو يعاني من آلام في العضلة الخلفية، حراس المرمى ممكن يلعبوا وهم يعانوا من شد خفيف في الخلفية أو الضامة لأنه لا يجري مثل بقية اللاعبين في الملعب".

أضاف شوبير:" هذا الكلام في حالة عدم امتلاكي البديل.. لكن في حالة وجود بديل يفضل أن يشارك اللاعب في المباراة وهو سليم 100%".

أتم شوبير:" أقول لأي لاعب وحراس المرمى بصفة خاصة.. طالما تعاني من إصابة لا تشارك في المباريات إلا إذا كان هناك اضطرار لهذا الأمر".