 علماء يبتكرون تحليل دم دقيق يكتشف الإصابة بألزهايمر قبل 15 سنة - بوابة الشروق
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علماء يبتكرون تحليل دم دقيق يكتشف الإصابة بألزهايمر قبل 15 سنة

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:50 ص
يساعد الكشف المبكر لمرض ألزهايمر قبل تطور الإصابة، على تجنب المضاعفات وتدهور الحالة.

ونجح علماء متخصصون، في ابتكار تحليل دم دقيق بواسطة الذكاء الاصطناعي يكتشف الإصابة قبل حدوثها بـ15 سنة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن علماء من جامعتي ورويك وفودان الصينية درسوا تحاليل دم لـ25 ألف شخص لمدة 15 سنة؛ لإيجاد علامات مبكرة لـ"ألزهايمر".

ووجد العلماء، أن من بين 1460 مصابا بألزهايمر في الدراسة ظهور 11 نوع بروتين مشتركا في بلازما الدم خلال الـ15 سنة قبل ظهور الأعراض.

وأوضحت الدراسة، أن التحليل أبدى دقة 90% في تحديد الأشخاص المحتمل إصابتهم بالخرف.

وكشفت الدراسة، أنه من مزايا الابتكار أنه سهل الاستخدام بعكس سائر تحاليل كشف ألزهايمر التي تتطلب وقتا طويلا.

ويذكر أن البروتينين المعروف ارتباط ظهورهما في الدماغ بالإصابة بألزهايمر وهما تاو والأميلويد لم يتم الاعتماد عليهما بالدراسة.

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