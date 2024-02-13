الجيش الأذربيجاني يرد على نيران أرمينية على حدود البلدين

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شنّ الجيش الأذربيجاني، عملية محدودة على مواقع إطلاق نيران أرمينية على الحدود بين البلدين.

وبحسب بيان خدمة الحدود الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، تأتي العملية المحدودة ردا على نيران أرمينية استهدفت مواقع حرس الحدود وأسفرت عن إصابة جندي بجروح.

وأكد البيان تدمير مواقع إطلاق النار الأرمينية بشكل كامل، وإيقاع خسائر في صفوفهم، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد على أن الجيش سيرد على الاستفزازات الأرمينية، بإجراءات أكثر جدية وحسما من الآن فصاعدا، محملاً مسئولية الحادث لـ"الإدارة العسكرية والسياسية في أرمينيا".

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل جنديين بحسب المعلومات الأولية.

وأمس الاثنين، أطلقت المواقع الأرمينية المتمركزة في محور قرية "نيركين-آند" بمحافظة كابان، نيرانا استفزازية على مواقع أذربيجانية في محور قرية "كوللو قيشلاك" بمحافظة زنغيلان، ما أسفر عن إصابة جندي أذربيجاني.