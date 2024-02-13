فرنسا تحظر دخول 28 مستوطنا إسرائيليا لأراضيها

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان «فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، سيُمنع 28 فردا من دخول الأراضي الفرنسية»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الغد».

في السياق ذاته، قال نواب فرنسيون ينتمون إلى كتلة اليسار في البرلمان إن هناك نحو 1.4 مليون فلسطيني عالقون في رفح، بينما يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن ضربات جديدة.

وقال ممثلون عن الكتلة في مؤتمر صحفي: «تتقدم اليوم بقرار يدعو فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه، مؤخرا في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى القاهرة أن «غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة».

وأضاف: «نعمل مع مصر من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية».