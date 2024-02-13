الأهلي يؤجل زيادة رسوم العضوية بسبب الظروف الإقتصادية‎

عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.
وقرر المجلس تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، حتى 30 يونيو القادم، وذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كافة أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام.
ويدرس المجلس تحديد قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال التشييد في المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم و«الجيم»، وذلك تيسيرًا على الأعضاء وتسهيلًا للاستمتاع بمرافق النادي المتطورة.