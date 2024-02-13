رئيس زراعة الشيوخ: دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني يضمن الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ

أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلى، أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن خطة جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتى جاء أبرزها أن تعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أهمية مشاركة الحكومة في تلك الجلسات، لضمان عرض كل وجهات النظر والوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، إن استكمال فعاليات الحوار الوطني، لاسيما في المحور الاقتصادى بشكل أعمق وأشمل وفقا لدعوة الرئيس السيسي، خطوة هامة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري حاليا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب دراسة واقعية وطرح كافة وجهات النظر، وآليات استكمال جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادى.

ورأى أن التوسع فى الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، يجب أن يكون أولوية هامة، مستشهدا بقطاع الزراعة والذى يرتبط أيضا بقطاع الصناعة من خلال مجال التصنيع الزراعي.

وأضاف: بالفعل قامت الدولة بجهود تنموية غير مسبوقة، ويتبقي بعض الخطوات لحصاد تلك الجهود من خلال تذليل بعض العقبات أمام خطط التنمية والإنتاج، ليتم التوسع في حجم الإنتاج بزيادة حجم الاستثمارات والصادرات المصرية علي حساب الاستيراد من الخارج.

وأكد أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، خطوة جيدة تؤكد الجدية في الحوار الوطني، لمواجهة التحديات الاقتصادية.