وزارة العمل: دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بتوفير عمالة مدربة وماهرة لها

- 192 مليونا و800 ألف جنيه أنفقها الصندوق على منظومة التدريب والتأهيل

- تدريب وتأهيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي



قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن بلغ 192 مليوناً و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكل البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.



كما لفتت الوزارة، إلى إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.



وبحسب البيان، ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023-2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.



وأكد حسن شحاتة وزير العمل، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.



وأضاف أن خطة الصندوق في المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، ذاكرا أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.



جدير بالذكر أن وزارة العمل تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتأهيل وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أنها عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء العمل والتنمية من خلال تعاون مشترك لتطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم منح مجانية للشباب للتدريب.



كما أطلق وزير العمل حسن شحاتة مؤخرا مشروع "مهني 2030"، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات؛ بهدف تدريب ما يقرب من مليون متدرب في العام، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص.



حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، واللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد حنفى عبد المنعم عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء خالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.





