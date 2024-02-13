مدرب الجونة: سنعمل على تصحيح الأخطاء للتواجد بأفضل صورة في الدوري

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، علاء عبدالعال، أن الجهاز الفني سيعكف على تصحيح الأخطاء استعدادا للمباريات القادمة من أجل التواجد بأفضل صورة بمسابقة الدوري.

وقال "عبدالعال" عقب المباراة، إن التعادل الذي انتهت عليه مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، غير مرضيه للجهاز الفني.

وتعادل الجونة والمصري البورسعيدي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم /الثلاثاء/ على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني للجونة أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام فريق المصري المدجج بالنجوم، وتمكنوا من التقدم بهدفين نظيفين، لكن المصري نجح في العودة إلى المباراة وإحراز التعادل.