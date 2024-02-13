رانيا يوسف لـ«الشروق»: بنتي نسخة طبق الأصل مني ومبحبش أردد اسم أبوها على لساني

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها الكبيرة بمشاركة ابنتها نانسي بصحبتها ضمن فريق عمل مسلسل "فوبيا"، موضحة أن ترشيحها كان عن طريق المخرج رؤوف عبد العزيز، فهو يراها موهوبه والأنسب في هذا العمل.

وتحدثت رانيا يوسف لـ"الشروق"، عن علاقتها بنجلتها نانسي قائلة: «بنتي نسخه طبق الأصل مني في طريقة الكلام والإطلالات والطباع، وأنا حريصة إني أكون لها أب وأم وأخت وكل شيئ في الحياة»، وبسؤالها عن علاقتها بوالدها المنتج محمد مختار ردت: «مبحبش أردد اسمه علي لساني».

وحول الانتقادات التي تعرضت لها رانيا يوسف عقب اطلالتهم الأخيرة سويا قالت:«لا يشغلني الأمر علي الإطلاق وأنا مقتنعه تماما بما أفعله أنا وابنتي، ومن يستاء من ذلك لا يتابع أخبارنا وهذا هو الحل من وجهة نظري».

تشارك رانيا يوسف في 3 مسلسلات جديدة، سيتم عرضهم خارج موسم رمضان 2024، وهما: «وبقينا اتنين»، و«فوبيا» و«السرداب».