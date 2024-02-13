الداخلية الألمانية تعلن تزايد محتويات الكراهية في وسائل التواصل منذ الحرب على غزة

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وجه آلاف الطلبات لوسائل التواصل الاجتماعي لمحو محتويات غير قانونية على صفحاتها منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن طلبات محو محتويات متعلقة بحرب غزة تجاوزت 3500 طلب في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 حتى السادس من فبراير الجاري، وبالإضافة إلى ذلك أصدر المكتب 290 أمر إزالة لمحتويات لها علاقة بـ "الإرهاب".

وأفادت الوزارة بأن انتشار المحتويات "المخالفة للدستور والمعلومات المضللة وكذلك الكراهية والتحريض" زاد بشكل كبير في كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا، وأردفت أن "عدد المنشورات المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية ارتفعت بشكل قوي"، وقالت الوزارة إنها لاحظت أن اللهجة المستخدمة آخذة في التصاعد "ووصلت إلى حد تأييد والدعوة إلى ممارسة العنف المعادي للسامية".

من جانبها، شكت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في البيان مما وصفته "موجة جديدة مخيفة من كراهية اليهود" منذ هجوم حماس.

وطالبت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بالحزم في تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية.

وتهدف هذه القواعد الأوروبية الخاصة بالمعروض على الإنترنت، من بين أمور أخرى، إلى ضمان إزالة المحتوى غير القانوني مثل خطاب الكراهية بسرعة من الشبكة الإلكترونية بعد تلقي التنبيهات الخاصة بذلك.

وتسري هذه القواعد الرقمية اعتبارا من يوم السبت على المشغلين الصغار لمنصات التواصل الاجتماعي.