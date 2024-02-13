اقتراب سعر البتكوين من 50 ألف دولار

تأرجح سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين حول 50 ألف دولار للوحدة الواحدة، بعد وصولها إلى هذا المستوى لأول مرة منذ أكثر من عامين، متعافية من تداعيات فضائح الفساد وانهيار سعرها في العامين الماضيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول العملة الرقمية الأكبر في العالم صباح اليوم الثلاثاء في لندن بسعر 8ر49 دولارا للوحدة الواحدة، بعد وصولها في وقت سابق من اليوم إلى 50379 دولارا. وزادت قيمة البتكوين إلى 3 أمثالها منذ بداية العام الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 64% في 2022.

واستمرت البتكوين طوال 2022 أقل من 19 ألف دولار وهو المستوى الذي انخفضت إليه في نوفمبر 2021.

وأصبحت التقلبات الشديدة في سعر العملة الرقمية منذ ظهورها قبل نحو 10 سنوات، سببا رئيسيا في جذب المضاربين.

وجاء الارتفاع الأخير في سعر العملة الرقمية مدعوما بالتفاؤل بقرب موافقة الولايات المتحدة على إنشاء صناديق استثمار للعملات الرقمية قابلة للتداول في البورصة وهو ما يعني ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق العملات الرقمية.