طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بتمرير فوري لمشروع قانون تمويل أوكرانيا ‏بعد أن اعتمده مجلس الشيوخ بغالبة ساحقة 70 صوتًا مقابل 29‏‎.‎

وشدد خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، على ضرورة تمرير القانون بشكل عاجل، قائلا‎: ‎‏ «لا نريد أن يعرقل ‏القانون، إنه قانون حيوي ويجب تمريره، نريد تمويلاً عاجلاً لأوكرانيا حتى تواصل الدفاع عن نفسها ضد المجزرة ‏التي يقودها بوتين».‏

وأوضح أن الجنود الأوكرانيين استنفذوا أسلحتهم وذخيرتهم خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ‏‏«تدافع عن الحرية ولا يمكنها أن تتخلى عن حلفائها أو تركع للأخرين». ‏

وأضاف أن «بوتين» كان يراهن على تفكيك التحالف الأوربي المكون من 50 دولة لدعم أوكرانيا وكذلك حلف شمال ‏الأطلسي «الناتو»، مؤكدا أن وقف المساعدات في التوقيت الحالي سيفيد الرئيس الروسي.‏

وحذّر «بايدن» من أن الحرب على أوكرانيا تتجاوز حدودها، مؤكدًا أنه «إذا لم يتم الدفاع عن أوكرانيا، فلن يقتصر ‏الأمر على أوكرانيا فقط، بل سيمتد إلى حلفاء آخرين»‏‎.‎

وختم بالقول عن بوتين:«إذا كان يعتقد أنه بغزو أوكرانيا سيفلت من العقاب، فعليه أن ينظر إلى التاريخ»، مؤكدًا أن ‏التاريخ لن ينسى ما فعله‎.‎