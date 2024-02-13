طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بتمرير فوري لمشروع قانون تمويل أوكرانيا بعد أن اعتمده مجلس الشيوخ بغالبة ساحقة 70 صوتًا مقابل 29.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، على ضرورة تمرير القانون بشكل عاجل، قائلا: «لا نريد أن يعرقل القانون، إنه قانون حيوي ويجب تمريره، نريد تمويلاً عاجلاً لأوكرانيا حتى تواصل الدفاع عن نفسها ضد المجزرة التي يقودها بوتين».
وأوضح أن الجنود الأوكرانيين استنفذوا أسلحتهم وذخيرتهم خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة «تدافع عن الحرية ولا يمكنها أن تتخلى عن حلفائها أو تركع للأخرين».
وأضاف أن «بوتين» كان يراهن على تفكيك التحالف الأوربي المكون من 50 دولة لدعم أوكرانيا وكذلك حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدا أن وقف المساعدات في التوقيت الحالي سيفيد الرئيس الروسي.
وحذّر «بايدن» من أن الحرب على أوكرانيا تتجاوز حدودها، مؤكدًا أنه «إذا لم يتم الدفاع عن أوكرانيا، فلن يقتصر الأمر على أوكرانيا فقط، بل سيمتد إلى حلفاء آخرين».
وختم بالقول عن بوتين:«إذا كان يعتقد أنه بغزو أوكرانيا سيفلت من العقاب، فعليه أن ينظر إلى التاريخ»، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى ما فعله.