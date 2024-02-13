حبس شخص متهم بالاتجار بالعملات الأجنبية والعربية في السوق السوداء بالشرقية

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أصدرت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية والعربية خارج السوق الرسمية للعملة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بضبط المتهم؛ لاتهامه بحيازة عملات أجنبية وعربية بقصد الاتجار فيها خارج السوق الرسمية للعملة.

تبين ضبط المتهم أثناء محاولته تبادل حقيبة مع آخر مجهول عقب استقلاله سيارة ميكروباص، حيث هرب الطرف الآخر وتم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على آلاف العملات فئات يورو أوروبي ودولار أمريكي وريال سعودي ودينار عراقي ودينار ليبي ودرهم إماراتي وريال قطري وريال يمني وينار كويتي وليرة تركية وجنيهات مصرية.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.