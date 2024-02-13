الإمارات تسير طائرة تحمل 55 طنا من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا

سيرت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، طائرة تحمل على متنها 55 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية، تشمل أكثر من 360 من المولدات الكهربائية الشخصية و5 آلاف كمبيوتر تعليمي محمول وملابس شتوية وبطانيات ودفايات ومستلزمات طبية، لمساعدة المتضررين في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن المساعدات التي تأتي ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للإسهام في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية، سيتم إرسالها عبر بولندا ليتم نقلها بعد ذلك إلى الأراضي الأوكرانية.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت منذ بداية الأزمة الأوكرانية، إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين في هذا البلد، منها 100 مليون دولار أمريكي للمدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية والمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف وغيرها من المستلزمات الطبية والتعليمية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.