إستونيا تحذر: روسيا ستضاعف وجودها العسكري على طول حدود الناتو

حذر جهاز الاستخبارات الخارجية في إستونيا من أن روسيا تنوي تعزيز مضاعفة عدد قواتها المتمركزة على طول حدودها مع دول البلطيق وفنلندا كجزء من الاستعداد لصراع عسكري محتمل مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال العقد المقبل.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن المدير العام لخدمة الاستخبارات الخارجية بجهاز المخابرات الإستوني كاوبو روزين الذي تتم متابعة تحليلاته لروسيا عن كثب في العواصم الغربية يعد أحدث مسئول أوروبي "يحذر من استمرار رغبة موسكو للصراع بما يتجاوز اجتياح أوكرانيا والذي يقترب من عامه الثاني".

وقال روزين : "إن روسيا ليست مستعدة في الوقت الحالي للقيام بأي أعمال عسكرية تجاه الناتو إلا أن الصراع العسكري مع الحلف قادم لا محالة في العقد المقبل".

وأضاف المدير العام لخدمة الاستخبارات الخارجية بجهاز المخابرات الإستوني - في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية- أن التغييرات التي أجرتها روسيا في مؤسستها العسكرية وتم الكشف عنها تدريجيا منذ أواخر 2022 ووضعت إعادة تنظيم فرق القيادة في شمال غرب البلاد، ستعني زيادة كبيرة في قواتها على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وتابع روزين، "يخطط الروس لزيادة القوة العسكرية على طول حدود دول البلطيق وكذلك الحدود الفنلندية، ومن المحتمل جدًا أن نشهد زيادة في القوى العاملة هناك بنحو قد يصل إلى مضاعفة العدد، كما سنشهد زيادة في ناقلات الجنود المسلحة والدبابات وأنظمة المدفعية خلال السنوات المقبلة".

ووفقًا لتقرير المخابرات فإن القوات الروسية على الجانب الآخر من الحدود الإستونية قد تتضاعف تقريبًا من 19 ألف جندي، وذلك قبل العمليات العسكرية في أوكرانيا عام 2022، وعلى طول الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا مع فنلندا، العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي والتي انضمت العام الماضي، وحيث كان الوجود الروسي ضئيلا حتى الآن، من المحتمل أن يتكون فيلق جيش روسي جديد من وحدتين أو 3 وحدات مع نحو 12 وحدة دعم ناري ووحدات مناورة".

وأكد روزين أن الأمر متروك لحلفاء الناتو لردع روسيا من خلال زيادة إنفاقهم العسكري، مشيرًا إلى أن إستونيا تخطط لإنفاق أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الدفاع، وهو ما يزيد على هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2% والذي لاتزال الدول الأوروبية الكبرى بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تكافح من أجل تحقيقه.

ومن جهته، حذر ترويلز لوند بولسن وزير الدفاع الدنماركي، الأسبوع الماضي، من احتمال وقوع هجوم روسي في غضون 3 إلى 5 سنوات، قائلاً: "إن ثمة معلومات جديدة" قد ظهرت إلى النور لم تكن معروفة من قبل لدول الناتو".