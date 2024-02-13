الأمم المتحدة: العديد من اللاجئين السوريين يواجهون العنف والاعتقال لدى عودتهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن اللاجئين العائدين إلى سوريا يواجهون خطر انتهاكات حقوقية جسيمة.

وقالت المفوضية، اليوم الثلاثاء، إن اللائمة في إساءة المعاملة تقع على الحكومة، وسلطات أخرى بحكم الأمر الواقع وجماعات مسلحة.

وأشار التقرير إلى أنه تم القبض على أشخاص بصورة تعسفية وإساءة معاملتهم وتعذيبهم وتعرض البعض لعنف جنسي، وتم خطف البعض أو إخفاؤهم، فيما تعرض آخرون لسلب الأموال والممتلكات.

وأوضح التقرير أن من لم يفروا تعرضوا لنفس الأمور، لكن العائدين وخاصة النساء تضررن بشدة.

وأعلنت تركيا ودول أخرى إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية إلى هناك.

ودعا فولكر تورك المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان الدول المضيفة إلى عدم إجبار السوريين الذين فروا من بلادهم على العودة.

وأضاف تورك: "لا بد من احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، إن عودتهم يجب أن تكون طوعية في ظل ظروف عودة آمنة وكريمة ومستدامة".