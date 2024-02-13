الأمم المتحدة تكرم 7 مبادرات معنية بالحفاظ على البيئة لعملها على وقف التدمير البيئي

كرّمت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، 7 مبادرات معنية بالحفاظ على البيئة، ومنحتها وصف "سفن قيادة استعادة العالم"، لاستخدامها إسلوب إعادة الطبيعة إلى وضعها السابق من أجل وقف التدمير البيئي وعكسه.

وقام "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" و"منظمة الأغذية والزراعة العالمية" (الفاو)، بتكريم المبادرات السبع، لجهودها من أجل استعادة المناطق التي تضررت من جراء حرائق الغابات أو موجات الجفاف أو التلوث أو إزالة الغابات.

ويمكن للفائزين بالجائزة الآن الحصول على الدعم الفني والمالي من جانب الأمم المتحدة.

ومن جانبها، قالت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن: "لقد جاءت التنمية الاقتصادية لفترة طويلة على حساب البيئة... ومع ذلك، فإننا نرى اليوم جهودا عالمية تبذل لبدء استعادة الطبيعة."

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه في المجمل، من المتوقع أن تؤدي المبادرات السبع إلى استعادة 40 مليون هكتار من الأراضي، وتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل.