دار الشروق تنظم حفل إطلاق وتوقيع ديوان استراتيجية القهوة 24 فبراير الجاري

تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع ديوان "استراتيجية القهوة" للشاعر أحمد حداد، في ليلة شعرية غنائية، وذلك بساحة روابط للفنون بوسط البلد، يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يتضمن برنامج الحفل: قصيدة استراتيجية القهوة - أداء وأشعار أحمد حداد - ألحان وجيه عزيز - غناء داليا الجندي.

ويشارك في الحفل كل من: مريم عامر - منة منصور - محمد مصطفى جدو.عزف العود: مروان خاطر - الإيقاع: وليد جلال، وضيفة الحفل: فاطمة عادل.

ديوان "استراتيجية القهوة" هو أحدث أعمال الشاعر أحمد حداد، والذي صدر مع نهاية العام الماضي عن دار الشروق، ومن الديوان نقرأ: "الأولة حوجني الحب لبُنّك المحوّج

والتانية باشوف البحر في شعرك المموّج

والتالتة يا حلوة لو كان بإيدي ..أتوّج ..

إيديكي ملكة جمال القهوة".

- تفتح القهوة أبواب البَوح ويفتح الشتاء أبواب الذكريات.. وعادة ما تكون ذكريات مؤلمة.. بعض قصائد هذا الديوان كُتبت منذ أكثر من عشر سنوات... معظمها مزيج بين الحنين والبكاء والجنون، وأيضًا الحب الذي بمثابة شمس الشتاء.

أحمد حداد هو شاعر وسينمائى مصري، من مواليد القاهرة 27 نوفمبر 1984، حاصل على بكالوريوس معهد السينما قسم سيناريو عام 2006. صدرت له ستة دواوين منها: "الورد اللى بيطلع"، "حبة تراب"، "بشويش" الديوان الحاصل على جائزة معرض الكتاب لشعر العامية لعام 2012، ويعد "استراتيجية القهوة" التعاون الرابع مع دار الشروق بعد "عزيزى فلان"، "مزاج سيادتي"، و "التوقيت المحلي لمدينة البهجة".

كتب أغانى للعديد من الفرق والمطربين، وأسس فرقة رترو الغنائية عام 2017، من أشهر أعماله: أغاني مسلسل الأطفال ظاظا وجرجير، وأمسيَّات شعرية وغنائية من أشعارە، وأفلام مستقلة من تأليفه وإخراجه.