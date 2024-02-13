هل سيكون عام 2024 الأفضل لسوق الأوراق المالية؟

بعد عام 2022 الكئيب كان عام 2023 عامًا قويًا للغاية بالنسبة لسوق الأوراق المالية، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا إجماليًا بنسبة 26% وحقق مؤشر ناسداك عائدًا ممتازًا بنسبة 54%.



بالنسبة لعام 2024 فإن الإجماع بين معظم المحللين هو مكاسب متواضعة من رقم واحد للأسهم، تشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 8%، في حين تتوقع بعض أكبر شركات وول ستريت، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس JPMorgan Chase (NYSE: JPM) ومورجان ستانلي Morgan Stanley (NYSE: MS)، أن ينخفض المؤشر في 2024.



ماذا يحمل المستقبل لسوق الأوراق المالية؟

الحقيقة المؤسفة بشأن سوق تداول الأوراق المالية هي أنه دائمًا غير قابل للتنبؤ إلى حد ما، لذلك حتى الخبراء لا يستطيعون تحديد كيفية أدائه على المدى القريب، إذا كنت تحاول الاستثمار في الوقت المناسب، فقد ينتهي بك الأمر إلى الإضرار بإمكانيات أرباحك.

على سبيل المثال: في عام 2022 كانت هناك تحذيرات لا حصر لها بشأن الركود القادم وانهيار السوق في 2023، بينما توقع عدد قليل من المحللين أن يرتفع السوق بنفس القدر الذي حدث خلال العام التالي، إذا كنت قد قمت بسحب أموالك من السوق أو توقفت عن الاستثمار في ذلك الوقت فإنك قد تكون فقدت مكاسب كبيرة في عام 2023.



قبل عام، توقع استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين أن التضخم المرتفع بشكل عنيد وتشديد الظروف المالية من شأنه أن يؤدي إلى الركود في عام 2023، حتى أن البعض قدر احتمال حدوث الركود في 2023 بنسبة 100%، وكانت وول ستريت متشائمة بالمثل، حيث كان متوسط ​​توقعات الاستراتيجيين لمؤشر S&P 500 سلبيًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها وول ستريت عامًا في المنطقة الحمراء للأسهم منذ عام 1999.



وبطبيعة الحال، كانت وجهات النظر المتفق عليها من العام الماضي خاطئة تماما، حيث تمتع الاقتصاد الأمريكي بنمو قوي في عام 2023، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام بارتفاع بنسبة 26.3%.



لذلك سيكون تحديد توقيت السوق المناسب للاستثمار دائمًا أمرًا صعبًا للغاية، في معظم الحالات، يتطلب القيام بذلك بنجاح قدرًا أكبر من الحظ بدلاً من المهارة، إذن فإن الإستراتيجية الأكثر أمانًا (والأكثر فعالية) تتلخص في حساب متوسط التكلفة بالدولار.



يتضمن متوسط التكلفة بالدولار الاستثمار على فترات زمنية محددة على مدار العام، بغض النظر عما يفعله السوق، في بعض الأحيان، سينتهي بك الأمر بالشراء عندما تكون الأسعار مرتفعة، لكن في أحيان أخرى ستستثمر بخصم كبير.



هل نحن في سوق صاعدة حتى الآن؟

حتى مع وصول الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة في العام الجديد، قد يضطر المستثمرون إلى الانتظار لفترة أطول حتى يتمكنوا من تحقيق ارتفاع دائم، قد تؤدي العقبات الاقتصادية المحتملة في عام 2024 إلى تأخير بدء سوق صاعدة مستدامة، ولكن لا يزال بإمكان المستثمرين العثور على الفرص.



ولكن السؤال الذي يدور في أذهان المستثمرين، هل بدأت بالفعل سوق صاعدة جديدة؟ قد يقول بعض المستثمرين نعم، حيث يتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المستوي القياسي للارتفاع بنسبة 20% من أدنى مستوى.



ومع ذلك، انتهى المؤشر من تعويض خسائره في السوق الهابطة ويقع اليوم أعلى من ذروته التي سجلها في يناير 2022، مع بقاء التهديدات الاقتصادية المحتملة وشكوك السوق التي تلوح في الأفق في عام 2024، قد لا يزال المستثمرون بحاجة إلى التحلي بالصبر قبل أن تبدأ سوق صاعدة قوية حقًا.



يعتقد خبراء الاستثمار العالمي في بنك مورجان ستانلي أن المستثمرين يجب أن يهدفوا إلى الاستثمار بالكامل في عام 2024، مع التركيز على تنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد التوازن عندما يتعلق الأمر بخصائص مثل الأسلوب والقيمة السوقية والجودة الأساسية والجغرافيا.



النظرة المستقبلية طويلة المدى هي المفتاح

من الصعب تجنب الشعور بالتوتر بشأن تحركات السوق خاصة خلال فترات التقلبات، لكن الخبر السار هو أنه بغض النظر عن مدى اهتزاز السوق على المدى القصير، فإنه يتمتع بسجل حافل حتى الآن في التعافي حتى من أسوأ فترات الركود، لذلك، حتى لو استثمرت في وقت "سيئ" فمن المفترض أن تنتعش استثماراتك على المدى الطويل.



على سبيل المثال: لنفترض أنك استثمرت في صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أبريل 2008 قبل بداية الركود الكبير مباشرة، على الرغم من أن العام التالي كان قاسيًا حيث انخفضت قيمة محفظتك الاستثمارية، إلا أنك إذا كنت بقيت في السوق فستكون قد حصلت على عوائد تزيد عن 50% على مدى سبع سنوات تالية.



أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هي انتظار الوقت المثالي للاستثمار، الوقت هو أثمن مورد لديك، وإذا كنت تؤجل الاستثمار حتى الوقت "المناسب" للشراء، فإنك تضيع وقتًا ثمينًا للسماح لأموالك بالنمو.



ليس هناك وقت سيء للاستثمار في سوق الأسهم، ولكن من المهم الاستثمار في الأماكن الصحيحة، ستواجه الأسهم المهتزة من الشركات غير الصحية صعوبة في التعافي من فترات الركود، وقد تخسر أكثر مما تكسبه من خلال هذه الأنواع من الاستثمارات.



أفضل الأسهم هي من الشركات القوية ذات أساسيات الأعمال الأساسية القوية، بدءًا من الميزة التنافسية في الصناعة وحتى الأوضاع المالية الصحية ووصولاً إلى فريق القيادة المختص لتوجيه الشركة خلال الأوقات الصعبة، ستظل الأسهم القوية تتأثر في كثير من الأحيان بالتقلبات قصيرة المدى، ولكن من المرجح أن تتعافى.



من المستحيل تحديد كيفية أداء السوق طوال الفترة المتبقية من عام 2024، ولكن من خلال الاستثمار في الأسهم القوية والاحتفاظ بها على المدى الطويل، يمكنك أن تشعر براحة أكبر عندما تعلم أن محفظتك تتمتع بحماية أفضل بغض النظر عما يحدث في سوق الأسهم.



الأسهم الصغيرة والأسهم ذات القيمة سوف تتفوق في الأداء وبفارق كبير

لقد غذت الأسهم الكبيرة وأسهم النمو الجزء الأكبر من انتعاش سوق الأسهم في العام الماضي، وحقق مؤشر ناسداك مكاسب بأكثر من 50% في 2023، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن أداء مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة كان أقل من أداء مؤشر S&P 500 بحوالي تسع نقاط مئوية.



هناك عدة أسباب وجيهة لذلك، على سبيل المثال: تتأثر أسهم القيمة عمومًا بشكل أكبر بارتفاع أسعار الفائدة، وكانت بعض أسهم شركات التكنولوجيا ذات رأس المال الكبير من بين الأكثر تضررًا في عام 2022 لذلك فمن المنطقي أنها انتعشت بقوة، لكن من المتوقع أن تتفوق الأسهم الصغيرة والأسهم ذات القيمة بشكل كبير على السوق بشكل عام.



يتوقع معظم الخبراء أيضًا أن تنخفض معدلات الرهن العقاري بشكل متواضع في عام 2024 في نطاق متوسط إلى منخفض بنسبة 6%، ومع ذلك، من المرجح أن يستمر التضخم في الاعتدال وأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع مما يفرض ضغوطًا هبوطية على أسعار الرهن العقاري.



أهم ثلاثة اعتبارات يجب الانتباه لها في عام 2024



1 .كن حذرًا بشأن الأسهم الأمريكية

ما زلنا نرى مخاطر في الأسهم الأمريكية حيث تبدأ العام في مكان محفوف بالمخاطر، وبالنظر إلى هذه المخاطر، نتوقع أن يتداول مؤشر S&P 500 بين 4100 و 5100 نقطة على مدار العام، ومن المحتمل أن ينتهي عام 2024عند مستوى 4500 نقطة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون التعرض السلبي للأسهم الأمريكية، بدلا من اختيار الأسهم الفردية بشكل فعال، فكر في الاستثمار في استراتيجية S&P 500 متساوية الوزن، والتي تسعى إلى تخصيص مبالغ متساوية من رأس المال لكل من الأسهم الـ 500 في المؤشر، يبدو هذا وكأنه نهج أقل خطورة من النسخة التقليدية ذات القيمة المرجحة، حيث تمثل الأسهم ذات القيمة السوقية الأكبر حصة أكبر من المؤشر، نظرًا لأن الانخفاض الكبير في أي من أسهم التكنولوجيا الكبيرة التي تهيمن حاليًا على المؤشر سيكون له تأثير أكبر على المؤشر ككل.



2 .التحول إلى الدخل الثابت

فكر في وضع حصة أكبر من محفظتك في السندات، فمع بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول قد يحصل المستثمرون على عوائد أفضل معدلة حسب المخاطر من المعدل السنوي المدفوع على السندات، في حين يحتمل أن يحصلوا على مكاسب رأسمالية في السندات إذا انخفضت أسعار الفائدة في عام 2024 كما هو متوقع، وارتفعت أسعار السندات جنبًا إلى جنب (ترتفع أسعار السندات عادة عندما تنخفض أسعار الفائدة).

على عكس الأسهم، نعتقد أن سندات الخزانة الأمريكية أقرب إلى التسعير العادل ونتوقع أن ينتهي عائد العشر سنوات في عام 2024 عند حوالي 3.95% وهو ليس أقل بكثير من مستواه الحالي.



3 .ابحث عن فرصة خارج نطاق الأسهم والسندات الأمريكية

خارج الولايات المتحدة، نفضل فرص الاستثمار في اليابان استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي وديناميكيات التضخم، فضلا عن رخص الين مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، ونواصل أيضًا البحث عن فرص خاصة بالأسهم في أوروبا، وفرص أوسع على مستوى المؤشر في أسواق ناشئة مختارة مثل الهند والبرازيل والمكسيك.



ومن بين الأصول البديلة، نركز على صناديق التحوط التي يكون مديروها منتقيي الأسهم الجيدين ويمكنهم استخدام الرافعة المالية وإدارة المخاطر للمساعدة في تضخيم العائدات، قد يرغب المستثمرون أيضًا في التفكير في الاستثمار بشكل انتقائي في السلع مثل الذهب والعقارات السكنية.



لا تزال حالة عدم اليقين باقية

وكما هو الحال دائمًا، فإن الخلفية الاقتصادية الأوسع هي التي تحدد توقعات خبراء الاستثمار، لقد بدأ العام الماضي بظروف مالية ميسرة، مما يعني أنه كان هناك بشكل عام ما يكفي من النقد في النظام المالي للشركات والأسر للاقتراض إذا لزم الأمر، ويمكن القول إن هذا المستوى من السيولة كان أكبر مفاجأة في عام 2023 بالنظر إلى مدى قوة رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.



ومع ذلك، فإن مثل هذه الظروف الفضفاضة على وشك التراجع مع انتهاء برنامج البنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم البنوك الإقليمية، بالإضافة إلى زيادة محتملة في اقتراض الخزانة الأمريكية، من بين عوامل أخرى يمكن أن تستنزف السيولة بشكل كبير في النظام المالي، قد يؤدي ذلك إلى إزالة الدعم الرئيسي لتقييمات الأسهم اليوم مع المساعدة في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



في النهاية، نحن في عام جديد آخر من عدم اليقين المستمر، فلا يزال التضخم قائماً على الرغم من أمل السوق في أن تكون المعركة لترويضه ناجحة بالفعل، وقد لا يكون العجز الحكومي (الذي يبلغ الآن نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي ويضاف بسرعة إلى كومة ديون قياسية تبلغ 34 تريليون دولار) مستداما.



والأهم من ذلك أن السؤال حول أين ستنتهي أسعار الفائدة على المدى الطويل لم تتم الإجابة عليه بعد، لهذا مع بداية العام، نوصي المستثمرين بالتحلي بالصبر والتركيز على المدى الطويل.