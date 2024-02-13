 الزخارف القبطية فى ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية - بوابة الشروق
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الزخارف القبطية فى ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 4:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 4:19 ص

نظم قصر ثقافة الاسماعيلية ندوة بعنوان زخارف الفن القبطي، بإشراف قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية.


حاضر فى الندوة ماريان مجدى معلم تربية فنية وتحدثت عن الفن القبطى الذى ظهر بداية من القرن الخامس، وعن رموز الفن القبطي هي رموز هندسية ونباتية وحيوانية وآدمية.


وقالت ماريان مجدى إن ما يميز الفن القبطي هو فن الأيقونة والفريسك بالرسم على الجبس الرطب بالألوان المائية، بجانب النسيج والحفر على الخشب والحجر والخزف وبعض الفنون التطبيقية التي نحتاجها في حياتنا اليومية لصنع الأواني والأدوات الخاصة، مثل تزيين أبواب الكنائس وتيجان الأعمدة.

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